كتائب القسّام تدكُّ جنودَ الاحتلال وتستهدفُ آلياته بمحاور التّوغّل في غزّة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في اليوم الـ 368 من ملحمة "طوفان الأقصى" مواصلة دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزّة.

وقالت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، إنّ مجاهدينا تمكنوا من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" قرب الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمال القطاع

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أنّها تمكّنت من تفجير عبوة شديدة الانفجار في ناقلة جند صهيونية قرب مقر مؤسسة بيتنا غرب معسكر جباليا شمال القطاع .