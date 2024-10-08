"غادروا هذه المنْطقة" منْشورات تحذيرية بالقصف تُلقَى في بلجيكا.. ماذا يحدث؟

بروكسل/ فلسطين أون لاين

شهدت سماء العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الإثنين، منشورات تحذيرية تطلب من السكّان مغادرة المنطقة ليتم قصفها خلال اللحظات القادمة.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صور آلاف المنشورات التحذيرية التي أُمطرت من سماء بروكسل، مكتوبة باللغة الإنجليزية مع خريطة توضيحية للمنطقة التي سيتمّ قصفها.

وأفادت مصادر صحفية بأن مجموعة من النشطاء الدّاعمين للقضية الفلسطينية، ألقوا المنشورات تزامنًا مع الذكرى السنوية لحرب الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة.

وكتب النشطاء على المنشور: "يتمّ توزيع تحذيرات على المدنيين مثلك في غزّة لإجبارهم على النّزوح، ولكنها مربكة ومضلّلة، ولا يوجد مكان آمن هناك".

كما شهدت عدة مدن بليجيكية فعاليات ومظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، ومُطالبة بإنهاء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزّة.

وأطلق نشطاء أسماء رموز المقاومة الفلسطينية على شوارع مدينة "لييج" البلجيكية، عبر إلصاق أسمائهم على لافتات، ومن بينهم "إسراء جعابيص، أبو شجاع، إبراهيم النابلسي..".