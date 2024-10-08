"احتجازٌ وتحقيقٌ ميدانيّ".. الاحتلال يقتحمُ مدنًا في الضّفة ويشنُّ حملة اعْتقالات واسعة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر الثلاثاء، حملة اقتحامات ومُداهمات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها تحقيقات ميدانية واعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مردا شمال المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واحتجزت عشرات الشبان الفلسطينيين، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وحوّل جنود الاحتلال أحد المنازل لثكنة عسكرية، وتعمدوا شتم الشبان وإهانتهم وضرب بعضهم خلال التحقيق الميداني.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية في المدينة، وفتّشت منازل المواطنين، ونصبت حواجز عسكرية عند جميع مداخل الخليل وبلداتها، وفتشت مركبات المارّين وأعاقت مرورهم ودقق في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت تسعة شبان على الأقل، أفرجت عن بعضهم لاحقا.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة بيت أمر شمال الخليل، عقب مداهمة منازلهم وتخريبها وتحطيم أبوابها وترويع ساكنيها.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين طاهر محمود طاهر عيسى، وأحمد محمد سليمان صلاح عقب مداهمة منزليهما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين طاهر محمود طاهر عيسى، وأحمد محمد سليمان صلاح، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي مادما وبيت فوريك، واعتقلت الشابين أسيد عبد الناصر قط، وعبد الكريم زيادة، بعد مداهمة منزليهما في بلدة مادما، وتفتيشهما وتخريبهما.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عقبة جبر وعين السلطان للاجئين، وشرع جنوده بتفتيش عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها.