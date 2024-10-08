تمكنت مجموعة من القراصنة اختراق مواقع رياضية "إسرائيلي" وعرض صورة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، وعبارات مناهضة للاحتلال "الإسرائيلي" وحربه المتواصلة على قطاع غزّة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن قراصنةً مواقع رياضية "إسرائيلية" عدة ووضعوا على صفحات تلك المواقع المخترقة صورة أبو عبيدة.

وأوضحت القناة أن من سمتهم قراصنة من حركة حماس اخترقوا المواقع الرياضية في اليوم الذي تحيي فيه "إسرائيل" ذكرى مرور عام على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

القناة 14 العبرية: قراصنة يخترقون مواقع رياضية إسرائيلية ويضعون صورة "#أبو_عبيدة" على صفحاتها pic.twitter.com/wuHILLlyGF — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) October 7, 2024

وأشارت إلى أن الاختراق شمل مواقع رياضية عدة، من بينها الموقع الرسمي لفريق "مكابي تل أبيب" واتحادات كرة السلة واليد والسباحة، وتضمن أيضا كتابة عبارات من بينها "غزة إلى الأبد، " (GAZA 4 EVER) بدأت الحرب.. استعدوا".

وقالت القناة: "حتى هذا الوقت، لم يتضح مدى الضرر الناجم عن اختراق المواقع المختلفة، بعدما تمت إزالتها من الخادم في الوقت الحالي".

وأمس الإثنين، دعا أبو عبيدة دعا في كلمة مصورة بثتها الجزيرة بمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى"، إلى "أكبر هجوم سيبراني ضد العدو من خبراء الحرب الإلكترونية".