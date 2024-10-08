الإبادة في يومها الـ 368.. مجازر مروّعة في شمال غزّة ورفح وقصفٌ متواصل على المحافظة الوسطى

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يومها الـ368 على التوالي، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ضدّ أبناء شعبنا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزراة الصّحة الفلسطينية، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,909 شهداء، أكثر من 60% منهم من أطفال ونساء، إضافة لـ 97303 جرحى.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق غربي مخيّم النصيرات، فيما أطلقت طائرات "كواد كوبتر" نيرانها صوب مناطق بلوك 3 في مخيم البريج.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون، جراء قصف طائرة مسيرة "إسرائيلية" خيمة للنازحين في شارع السكة قرب مدخل مخيم البريج.

كما ارتقى 16 شهداء وأصيب آخرون، في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "عبد الهادي" في بلوك 10 بمخيّم البريج.

ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية شمال مخيم النصيرات.

في رفح، ارتكب الاحتلال مجزرةً مروّعة راح ضحيتها 8 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف تجمعً من الأهالي في خربة العدس شمال رفح.

وارتقت شهيدة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مسجداً بخربة العدس شمال مدينة رفح.

في خان يونس، قصف الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا.

وظهر اليوم، ارتقى 3 شهداء في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "منون" في جباليا البلد، كما ارتقى 4 شهداء باستهداف الاحتلال مواطنين في محيط مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها بشكل عنيف على محيط دوار أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا.

وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه مناطق جنوب حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لبلدة ومخيم جباليا شمال غزة، فيما واصلت عملية نسف ما تبقى من منازل المواطنين في منطقة التوام شمال غزة.