غزَّة.. استشهاد ديب حسين بطل العرب وفلسطين في "مصارعة الذراعين"

استشهد، مساء اليوم الاثنين، الرياضيّ ديب حسين، بطل العرب وفلسطين في رياضة مصارعة الذراعين، وذلك إثر قصف بطائرة حربية "إسرائيلية" في مخيم البريج.

وشغل الشهيد ديب حسين منصب رئيس اللجنة الفنية باتحاد مصارعة الذراعين، حيث أشرف مؤخراً على بطولة غزة التي أقيمت في النصيرات خلال شهر يوليو الماضي، تحت اسم بطولة الوفاء لشهداء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام 2023.

وسبق وأن فاز ديب حسين بلقب بطل العرب في البطولة التي أقيمت في القاهرة قبل أكثر من عشر سنوات، حيث مثل فلسطين وعاد إلى غزة بلقب بطل العرب وثماني ميداليات ذهبية في مختلف الأوزان.

وتخرج العديد من أبطال اللعبة في غزة على يد الشهيد ديب حسين، وأبرزهم نجله علي الفائز بلقب بطول الوفاء للشهداء.