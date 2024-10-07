خبير عسكريّ يوضح: ثلاث رسائل حملتها صواريخ القسَّام نحو (تلُّ أبيب)

غزة- متابعة محمد الأيوبي

رأى الخبير في الشؤون العسكرية، اللواء واصف عريقات، أن الرشقة الصاروخية التي اطلقتها كتائب عز الدين القسام نحو (تل أبيب) اليوم تحمل رسائل متعددة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عريقات، في تصريحات متلفزة، أن أولى هذه الرسائل للشعب الفلسطيني الذي تحمل العذابات وصمد وصبر على أرضه ومازال يقدم التضحيات، لأن هذا الشعب هو من يحتضن المقاومة ويدفعها للاستبسال والتصدي للعدوان الإسرائيلي

والرسالة الثانية، وفق عريقات، هي للجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث أن استطلاعات الرأي كانت تظهر أن 61٪ من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن، واليوم سترتفع هذه النسبة إلى 90 ٪، في حين أن 86 ٪ من المستوطنين لا يريدون العودة إلى مستوطناتهم، كما سترتفع نسبة الجمهور الذي لم يثق بالجيش الإسرائيلي.

والرسالة الثالثة هي إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي خرج على وسائل الإعلام وتحدث عن إنجازات جيشه والشرق الأوسط الجديد، بأن الشرق الأوسط الجديد سيكون برؤية المقاومة وبإنهاء غطرسة الاحتلال وكسر هيبة جيشه أمام العالم، حسب عريقات.

وأردف عريقات: أن "الجيش الإسرائيلي بعد مرور 165 يوم على عدوانه على قطاع غزة وبعد أكاذيبه بالقضاء على المقاومة الفلسطينية لا يستطيع التصدي لخمسة صواريخ أطلقت نحو (تل أبيب).

وأضاف؛ 'الجمهور الإسرائيلي سيسأل اليوم القيادة الإسرائيلية والجيش والأجهزة الاستخبارية والأمنية ماذا فعلت خلال 365 يوم من الحرب على قطاع غزة؟".

وشدد على، أن هذه الصواريخ لكي وعي الجمهور الإسرائيلي بأن القوة العسكرية التي تراهنون عليها والتي يملكها الجيش الإسرائيلي لن تنفعكم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن تثني المقاومة الفلسطينية عن مواصلة عطائها وتضحياتها في الميدان وعن التصدي للعدوان الإسرائيلي.

وعن قدرة جيش الاحتلال على وقف صواريخ المقاومة، يعتقد الخبير العسكري أن جيش الاحتلال عاجز عن مواجهة الصواريخ برغم ما يملكه من أنظمة دفاع جوي كالقبة الحديدية ومقلاع داوود ومنظومة حيتس ورادارات.

وبين عريقات، أن المقاومة على مدار عام كامل من الحرب نجحت في التكيف مع الواقع الميداني والقتالي لجيش الاحتلال ومعرفة نقاط ضعفه ونقاط قوته واستخدام نقاط قوتها في مواجهة نقاط ضعفه.

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية لم تعد بحاجة لإطلاق عشرات الصواريخ لإغراق القبة الحديدية والمنظومات الرادارية وتضليلها، وأن باستطاعتها من خلال صاروخ أو اثنين أو خمسة صواريخ أن تصل إلى أهدافها وتحول دون تدخل المنظومات الدفاعية والرادارية.

وكانت كتائب القسام أعلنت عن قصف عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90" ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا