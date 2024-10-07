19 ألف مصاب في (إسرائيل) خلال منذ 7 أكتوبر 2023

أظهرت أرقام نشرها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن عدد المصابين في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال سنة من الحرب تجاوز 19 ألفا.

وأوضح المعهد في بيان نشر اليوم الإثنين، أن عدد مصابي "الجيش" خلال تلك الفترة وصل إلى 4590، منهم 695 جروحهم خطيرة.

وأكد أن عدد الإسرائيليين الذين نزحوا من الشمال (شمال فلسطين) والجنوب (مستوطنات الغلاف) خلال الحرب بلغ 143 ألفا.

واليوم هو الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى والتي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه مستوطنات ومدن إسرائيلية، ووصفت بأنها أقوى ما واجهته (إسرائيل) في تاريخها، من خسائر مادية وبشرية واستراتيجية.

المصدر / فلسطين أون لاين