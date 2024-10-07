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إحصائية: عدد قتلى قوات جيش الاحتلال منذ بداية أكتوبر

07 أكتوبر 2024 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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22 قتيلا من جيش الاحتلال والمستوطنين منذ 1 أكتوبر

تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حربًا على جبهة قطاع غزة ولبنان، ما أوقع قواتها في كثير من المرات صيدا سهلا للمقاومة.

وبحسب إحصاءات رسمية جرى الإعلان عنها من قبل مؤسسة جيش الاحتلال والإعلام العبري قتل 22 من صفوف قواته الجيش والمستوطنين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال؛ وفق الآتي:

- 1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.

- 2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.

- 2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

- 4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.

- 6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.

- 6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

- 7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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