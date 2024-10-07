بعد صواريخ القسام لـ(تل أبيب).. حزب الله يوجه رشقة صاروخية كبيرة لشمالي حيفا

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مقاتليه برشقة صاروخية كبيرة عددًا من البلدات شمالي مدينة حيفا.

وبحسب ما قالت القناة 12 الإسرائيلية فإنه تمّ رصد إطلاق نحو 35 صاروخًا من لبنان باتجاه منطقة كرمئيل وكفار فراديم في الدفعة الأخيرة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بسقوط 3 صواريخ على الأقل تم اطلاقها من لبنان في كفار فراديم بالجليل الغربي.

جاء ذلك بعد رشقة صاروخية وجهتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس لمدينة تل أبيب بـ خمسة صواريخ.

وقالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إنه تمّ رصد إطلاق 14 قذيفة صاروخية من قطاع غزة منذ صباح اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين