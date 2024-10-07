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مؤسسات الأسرى: 11 ألف و100 حالة اعتقال من الضّفة والقُدس منذ 7 أكتوبر الماضي

07 أكتوبر 2024 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد حالات الاعتقال بالضفة الغربية بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى 11 ألف و100 معتقل منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على قطاع غزة.

وقالت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال، اعتقلت منذ مساء أمس الأحد، وحتى صباح اليوم الإثنين، 45 فلسطينيًا من الضفة الغربية.

وأشارت  إلى أنه من بين الأسرى الذين اعتقلوا صباح اليوم بالضفة، إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهم ضمن صفقات التبادل بالحرب على غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالإضافة لأسرى سابقين.

ويذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

وأوضحت أن الاحتلال يواصل  تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم.
 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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