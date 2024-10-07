4 مجازر في يوم واحد وحصيلةُ ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقتربُ من 42 ألف شهيد

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ عام كامل.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدًا و 137 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنتْ ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,909 شهداء و 97,303 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.