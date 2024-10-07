بعد تقارير عن استشهاده في الضاحية.. إيران تعلن رسميًا مصير قآاني

أعلنت الجمهورية الإيرانية، رسميا، مصير قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وذلك بعد أحاديث كثيرة كان مصدرها الإعلام العبري، تشير إلى استشهاده بعد استهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي برفقة القائد في حزب الله هاشم صفي الدين.

وبحسب ما نقلت رويترز عن نائب قائد فيلق القدس الإيراني بالحرس الثوري الإيراني إيرج مسجدي، اليوم الإثنين، قوله إن القائد الأعلى للفيلق إسماعيل قاآني بخير و"بصحة جيدة".

وأضاف أنه "لا حاجة لمزيد من التصريحات بشأن هذه القضية"، وفق ما نقلته رويترز عن وسائل إعلام محلية إيرانية.

وكان مصير قآاني قد أثار التساؤلات خلال الأيام الماضية، وصرح مسؤولان أمنيان إيرانيان بارزان لرويترز، الأحد، أن التواصل معه "انقطع" منذ الضربات على بيروت نهاية الأسبوع الماضي، وسط تقارير أشارت إلى أنه كان هناك.

المصدر / وكالات