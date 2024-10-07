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بالفيديو شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في القدس المحتلّة

07 أكتوبر 2024 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

ارتقى شهيد وأُصيب 5 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال الاقتحام المستمر لمخيم قلنديا للاجئين، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الطفل حاتم سامي هشام غيث، (12 عامًا)، متأثرًا بجراحه الحرجة جراء إطلاق الاحتلال النار عليه في مخيم قلنديا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ طواقمها الطبية تعاملت مع عدة إصابات لأطفال في مخيم قلنديا، بالرصاص الحي والمطاطي، ونقلتها إلى المستشفى لاستكمال العلاج الطبي.

وأشارت إلى أن طواقمها تعاملت مع إصابة رصاص حي بالقدم لطفل (15 عامًا) في مخيم قلنديا، وآخر (16 عامًا) أصيب بالرصاص الحي في القدم، وثالث أصيب في الفخد، وطفلٌ رابع  أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس، فيما أُصيب شاب (20 عامًا) بالرصاص الحي في أطرافه السفلى.

وأضافت: "طواقمنا تنقل إصابة لطفل (15 عامًا)، بالرصاص الحي في البطن، من مخيم قلنديا، وتقوم بإجراء إنعاش قلب ورئتين للمصاب، حيث وصفت إصابته بالخطيرة جداً".

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهيد في القدس #اقتحام مخيم قلنديا

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