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بسبب صواريخ غزة.. الاحتلال يعلن رفع حالة التأهب القصوى

07 أكتوبر 2024 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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رفع حالة التأهب القصوى في (إسرائيل)

أفادت وسائل اعلام عبرية، برفع سلطات الاحتلال لحالة التأهب القصوى اليوم الإثنين في المدن والبلدات الإسرائيلية.

وقالت في أخبار منفصلة، إن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب القصوى مع توقع مزيد من الصواريخ من غزة.

وذكرت أن جيش الاحتلال شن عمليات صباح اليوم (الاثنين) استباقا لوقوع هجوم مماثل للـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت بتوقف هبوط الطائرات في مطار بن غوريون مؤقتا بالتزامن مع إطلاق صواريخ من غزة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الرشقة الصاروخية على (تل أبيب) أدت إلى تغيير مسار طائرة كانت تحاول الهبوط في مطار بن غوريون.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الاحتلال #تأهب قصوى #صواريخ غزة

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