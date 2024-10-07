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كتائب القسّام تُمطرُ "تل أبيب" برشقة صاروخية في ذكرى "العُبور المجيد"

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بالفيديو كتائب القسّام تُمطرُ "تل أبيب" برشقة صاروخية في ذكرى "العُبور المجيد"

07 أكتوبر 2024 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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قصفتْ كتائب الشّهيد عزّ الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح اليوم الإثنين، مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية، تزامنًا مع الذّكرى السّنوية الأوبى لمعركة "طوفان الأقصى" والعبور المجيد في السابع من أكتوبر.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "قصفنا عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90" ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".

وصباح اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت موقع "صوفا" العسكري وتحشدات العدو في معبر رفح البري وقرب مغتصبة "حوليت" ومركز عمليات موقع "كرم أبو سالم" العسكري بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 ملم.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #طوفان حتى التحرير

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