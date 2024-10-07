"المركزي للإحصاء" يكشف عن عدد الوحدات السكنية المتضررة جرّاء العدوان

في اليوم العالمي للإسكان، كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن عدد الوحدات السكنية المتضررة جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ عام.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان نشره اليوم الإثنين إن 384,000 وحدة سكنية تضررت نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تضرر كلي وجزئي

وأوضح الإحصاء أن عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع بلغ نحو 297,000 وحدة سكنية، فيما بلغت الوحدات السكنية المهدمة كلياً 87,000 وحدة سكنية.

وأشار البيان إلى أن 81% من الأسر في الضفة الغربية تسكن في منزل مملوك لأحد أفراد الأسرة، فيما بلغت نسبة الأسر التي تسكن منازل مستأجرة 8%، في حين بلغت نسبة الأسر التي تسكن دون مقابل أو مقابل عمل في 11%، خلال عام 2023.

وبحسب البيان بلغ إجمالي الأسر في التي تعيش في دار 54%، في شقة 45%، وأقل من 1% في فيلا، وأقل من 1% من الأسر تسكن في مساكن أخرى كغرفة مستقلة أو خيمة أو براكية.

وبلغ متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في الضفة الغربية 1.4 فرداً/ غرفة عام 2023، (بواقع 1.4 فرداً/ غرفة في الحضر، و1.5 فرداً/ غرفة في الريف، و1.6 فرداً/ غرفة في المخيمات).

كثافة سكانية

وأوضح الإحصاء ان 5% من الأسر في الضفة تسكن في وحدات ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة)، وعلى مستوى نوع التجمع بلغت 4% في الحضر و7% في الريف وارتفعت إلى 9% في المخيمات في العام 2023.

ويصادف الأول من شهر تشرين الأول/ اكتوبر من كل عام اليوم العالمي للإسكان المقر من الأمم المتحدة/ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ((UN-HABITAT، ويوم الإسكان العربي بناءً على قرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وأقر المجلس أن شعار يوم الإسكان العربي للعام 2024 "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري".

المصدر / فلسطين أون لاين