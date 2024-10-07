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ماذا يعني قصفُ حزب الله لمنشآت عسْكرية جديدة في حيفا؟ خبير عسكري يُجيب

07 أكتوبر 2024 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
بيروت/ فلسطين أون لاين

أكد الخبير العسكري العميد إلياس حنا، أن قصف حزب الله مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة يعتبرنقطة تحوّل وقرار إستراتيجي، وليس تكتيكيًا"، وذلك ردًّا على استهداف "إسرائيل" المدنيين في لبنان.

وأوضح حنا في تحليل للمشهد العسكري، أن حزب الله استهدف سابقًا قواعد ومنشآت عسكرية في حيفا، أبرزها قاعدة "رامات دايفد" الجوية، لكن القصف الجديد "طال مناطق مدنية، مما يعني دخولها دائرة الاستهداف".

وأشار إلى أنّ القصف يبعث رسالةً مفادها أن حزب الله استعاد توازنه تزامنًا مع ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعرب عن قناعته بأن الحزب لديه ديناميكية ومنظومة قيادة وسيطرة جنوب الخط الأزرق.

ويبلغ طول الخط الأزرق 120 كيلومترا، ورسمته الأمم المتحدة عام 2000 بين لبنان و"إسرائيل" والجولان المحتل للتحقق من انسحاب القوات "الإسرائيلية" من لبنان

وتساءل حنا عن مكان إطلاق الصاروخ وتابع قائلا: "إذا كان أطلق من منشأة (عماد 4)، فإن صواريخ حزب الله الدقيقة لا تزال موجودة في الأنفاق وقادرة على التخفي مع صعوبة رصدها"، قبل أن يجيب "هذا أمر جديد في هذه الحالة".

ونشر حزب الله منتصف أغسطس/آب الماضي مقطعًا مصورًا بعنوان "جبالنا خزائننا" يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4″، وما تحتويه من راجمات صاروخية وتجهيزات عسكرية.

وأكد الخبير العسكري أن حزب الله تعلم كيفية تجنب منظومة "إسرائيل" الدفاعية، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة قادرة على صد جميع الأهداف بنسبة 100%، وذلك إلى جانب امتلاك الحزب بنك أهداف بفضل فيديوهات "الهدهد".

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #طوفان حتى التحرير

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