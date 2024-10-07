الغرفة المشتركة: عبور 7 أكتوبر حدث فارق ونقطة تحول كبرى

قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، إن عبور 7 أكتوبر 2023 وما تبعه حدثاً فارقاً في نضال الشعب الفلسطيني والأمة سيسجل في التاريخ كنقطة تحول كبرى.

وفي بيان لها بمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى"، أكدت الغرفة المشتركة أن 7 من أكتوبر أساء وجه الاحتلال وأسقط مرة وإلى الأبد نظرية الردع التي حاول فرضها منذ تأسيسه.

وأكدت على أن "قيادة فصائل المقاومة ممثلة بالغرفة المشتركة هي موحدة في قرارها ورؤيتها، وقد خاضت كل مراحل هذه المعركة صفاً واحداً، وخاضت جولات المفاوضات غير المباشرة لشهور وفق رؤية موحدة وتوافقية، وستبقى كذلك وفاءً لدماء الشهداء وعذابات المكلومين والنازحين والأسرى والمعذبين".

وقف شلال الدم

وشددت على أنها "ستبقى تدافع عن شعبنا بكل ما أوتيت من قوة ولن تتخلى عن واجبها، وستظل حريصة على وقف شلال الدم النازف دون التنازل عن حقوق شعبنا المشروعة.

وأضاف البيان: فأنتم يا أبناء شعبنا تستحقون الكثير، فقد قاومنا معاً وقدمنا الشهداء معاً وسنتجاوز هذه المحنة معا وسنعيد ترميم ما دمره الاحتلال معاً فأنتم منا ونحن منكم وإن دماء القادة والمجاهدين التي سالت هي فداء لكم وهي جزء من تضحياتكم وثقوا أن الله لن يضيع هذه التضحيات، بل ستثمر خيراً ونصراً لشعبنا وأمتنا ولو بعد حين.

وأوضحت أن "معركة طوفان الأقصى فتحت الباب أمام مقاومي الأمة الأحرار للالتحام بمقاومي فلسطين ومناضليها كخطوة على طريق تحرير فلسطين بسواعد الأحرار".

ورأت أن ضربة 7 أكتوبر المفاجئة شكلت صدمة لقيادة الاحتلال وأجهزة أمنه واستخباراته وجيشه، ولا يزال هناك الكثير ليراه العدو من تبعات وآثار استراتيجية مهمة في مسار الصراع معه مما ستحمله قابل الأيام والشهور والسنوات".

عدوان متصاعد

وأردف البيان: "لقد بلغ غضب شعبنا ومقاومتنا ذروته يوم 7 أكتوبر 2023 مع العدوان المتصاعد على الأقصى والخطوات المتسارعة لتدنيسه واستباحته وتقسيمه، والخطوات غير المسبوقة التي تمهد لهدمه وبناء الهيكل المزعوم دون أن يحرك العالم ساكناً".

وأشارت الغرفة المشتركة إلى أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وإجراءات المتطرف إيتمار بن غفير بحقهم، وحصار غزة وتسارع الخطوات لضم الضفة الغربية وابتلاع الاستيطان لها.

واستطردت: "لهذا وغيره الكثير انفجرت مقاومة شعبنا في وجه جلاديه وقاتل شعبنا محتليه بأظافره وبكل ما يملك رغم علمه بأن ثمن الحرية والانعتاق هو ثمن كبير".

وأوضحت أن "وحدة الميدان مثلت عامل قوة إضافية لكل قوى المقاومة التي تساندت وتكاملت بالمعلومات والعتاد والرجال والقتال كتفاً لكتف وكبدت العدو خسائر فادحة في الجنود والآليات".

رسالة للعدو

وبيّنت: "أوصلت معركة طوفان الأقصى رسالة للعدو أن كل شعبنا وفصائلنا يتبنون المقاومة كخيار هو قدر الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وحقها المقدّس".

وأشادت بـ "احتضان شعبنا لمقاوميه وأبطاله، وصمود أهلنا في وجه عدوان الاحتلال غير المسبوق وإبادته الشاملة ورفضهم لمخططات التهجير إلى خارج قطاع غزة".

وأفادت بأن "الاحتلال لم يجد أمام فشله في الميدان وعجزه عن تحقيق أي من أهداف الحرب سوى أن يمارس حرب إبادة بحق المدنيين والأبرياء".

المصدر / فلسطين أون لاين