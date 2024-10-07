حزب الله: واشنطن وحلفاؤها شركاء للاحتلال في عدوانه على الشعبين الفلسطيني واللبناني

أكد حزب الله اللبناني أن الإدارة الأمريكية وأدواتها شركاء للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وجرائمه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأشاد حزب الله في بيان له، الإثنين 7 أكتوبر، بقوة وشجاعة المجاهدين في جبهات الإسناد وبقرار إيران دك كيان الاحتلال بالصواريخ.

وأكد الحزب أن قراره بفتح جبهة إسناد للشعب الفلسطيني هو قرار للدفاع عن لبنان ودفعنا فيه أثمانا باهظة.

كما وأكد أنه على الرغم من وحشية الاحتلال وعدوانه والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة بوحشية لا سابق لها، فإن هذا الكيان الظالم المعتدي أثبت أنه كيان هش لا قدرة له على البقاء والاستمرار لولا الدعم الأميركي.

وأضاف: لا مكان لهذا الكيان الصهيوني المؤقت في منطقتنا وفي نسيجنا الاجتماعي والثقافي والإنساني، كان وسيبقى غدة سرطانية عدوانية قاتلة لا بد من إزالتها وإن طال الزمن.

واختتم البيان أن الحزب واثق بقدرة المقاومة على صد العدوان وبقدرة شعبنا المقاوم على الصبر والصمود حتى زوال هذه الغمة.

1204 شهيد

وتشن دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على لبنان، بمساعدة ومساندة أمريكية كاملة، أسفر عن استشهاد 1204 و3411 مصابا بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح.

ومنذ 23 سبتمبر/ الأناضول الماضي، وسع جيش الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة؟

كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد "حزب الله" على الغزو الإسرائيلي للبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

المصدر / فلسطين أون لاين