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مهم لأهالي المفقودين من قطاع غزة

07 أكتوبر 2024 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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منظمة "العهد" الدولية تعلن عملها لكشف مصير المفقودين قسرا وتسليط الضوء على معاناتهم وتدعو لتسجيلهم عبر رابط

أعلنت منظمة "العهد" الدولية عملها لكشف مصير المفقودين قسرا وتسليط الضوء على معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.

وأكدت المنظمة أن كل معلومة مهما كانت صغيرة قد تحدث فرقاً كبيراً في حياتهم في دعم الجهود القانونية لملاحقة الاحتلال ومطالبته بالكشف عن مصيرهم.

ودعت منظمة العهد للمساهمة معها عبر ملء هذا النموذج من قبل أهالي المفقودين ليكونوا جزءًا من هذا الجهد.

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وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن عدد المفقودين في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية العدوانية بلغ 21 ألف شخص، غير أن منظمة "إنقاذ الطفولة الدولية" التي تقدر عدد المختفين نفسه تقول إن هؤلاء من فئة الأطفال فقط، ويعتقد أنهم اعتقلوا أو اختفوا تحت الأنقاض أو دفنوا في مقابر مجهولة من قبل الاحتلال.

رابط النموذج لتسجيل المفقودين اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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