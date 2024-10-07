كتائبُ القسّام: في مثل هذه الدّقائق اخترقنا الخطّ الزّائل وسيْطَرنا على مستوطنات الغلاف

غزة - فلسطين أون لاين

نشرتْ كتائب الشهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، أنّ مجاهديها تمكّنوا من اختراق الخط الفاصل وسيطروا على مواقع الاحتلال ومستوطناته في مثل هذا اليوم من العام الماضي (7 أكتوبر/ تشرين أول 2023).

وقالت كتائب القسّام في بيان لها "في مثل هذا اليوم وهذه الدقائق، تمكن مجاهدو القسام من اختراق الخط الزائل والسيطرة على المواقع العسكرية ومغتصبات الغلاف حول قطاع غزة وأوقعوا جنود العدو وقطعان المغتصبين بين قتيل وجريح وأسير".

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنّها قصفت موقع "صوفا" العسكري وتحشدات العدو في معبر رفح البري وقرب مغتصبة "حوليت" ومركز عمليات موقع "كرم أبو سالم" العسكري بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 ملم.

يأتي ئلك بالتزامن مع مرور الذكرى السّنوية الأولى لمعركة "طوفان الأقصى" التي نفّذتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام في 7 أكتوبر الماضي لتُسجّل أعظم البطولات، وتُزلزل كيان العدو المحتل، وتدحض أكاذيبه وأوهامه التي رسمها لنفسها بتفوقه وتقدّمه.