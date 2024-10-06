الفلّاحي: عودةُ المعارك الضّارية في شمال غزّة تحملُ دلالات عسْكريّة وهذه أبرزُها!

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي أن عودة المعارك الضارية إلى شمال قطاع غزة، تحمل دلالات عسكرية كبيرة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد.

وقال الفلاحي في تحليل للمشهد العسكري، إن مخيم جباليا في شمال غزة أصبح مرة أخرى محورًا لصراع ميداني بين جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والمقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن عودة الاشتباكات في هذه المنطقة تعكس حالة من التوتر العسكري والتكتيكي بعد أشهر من الغارات والقصف المكثف.

ولفت إلى أن الاحتلال يقوم بإجراءات أمنية تهدف إلى منع المقاومة من إعادة تنظيم صفوفها والقيام بأي عمليات هجومية مستقبلية.

وبيّن الفلاحي أن "ما يحدث هو محاولة من الاحتلال لتثبيت قطاعات الجيش الإسرائيلي في الشمال ومنع الفصائل من التسلل باتجاه محور نتساريم.

وفيما يتعلق بالقوات الموجودة في قطاع غزة، أوضح الفلاحي أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على الفرقة 162 التي تضم 3 ألوية، وهي: لواء 401 المدرع، ولواء 933 مشاة، ولواء 84 غفعاتي.

كما أشار إلى سحب جزء من هذه الفرقة لتنفيذ عمليات عسكرية في الشمال، موضحًا أن القوات التي تبقت تقوم بمهام تأمين محوري صلاح الدين وفيلادلفيا، مما يعكس عدم قدرة الاحتلال على إجراء عمليات توغل كبيرة في الشمال.

وأضاف الخبير العسكري، أن "ما يجري هو مجرد عمليات تثبيت للقوات الموجودة في الشمال، وليس هناك مؤشرات واضحة على قدرة الجيش "الإسرائيلي" على التوغل بعمق في المنطقة".

وأكد أن المقاومة الفلسطينية بادرت بتنفيذ عمليات قنص واستهداف الدبابات الإسرائيلية، مما يعيق تقدم القوات بشكل أكبر ويزيد من تعقيد الوضع الميداني.