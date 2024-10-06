"عقب العملية البطولية في "بئر السّبع".. أبو عبيدة: ثقتُنا بشباب الدّاخل ثابتةٌ لم تتزحْزحْ

باركَ الناطق العسكري باسم كتائب الشّهيد عز الدّين القسّام أبو عبيدة، عمليةَ بئر السبع النّوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل عام 48.

وقال أبو عبيدة في تصريح عبر منصة "تليجرام"، إنّ ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتةٌ لم تتزحزح، ونحن على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق الممكنة.

وظهر اليوم، نفّذ الشهيد البطل أحمد سعيد العقبي من حورة في النقب المحتل، عملية فدائية مزدوجة في بئر السبع، أسفرت عن مقتل مجنّدة "إسرائيلية" وإصابة 24 آخرين.

وأعلنت مصادر عبرية مقتل مجندة "إسرائيلية" وإصابة 24 آخرين، إثر عملية طعن وإطلاق نار وقعت في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.

وأكدت القناة 12 العبرية، أن العملية في بئر السبع مزدوجة بين إطلاق نار والطعن، ووقعت في ثلاث نقاط مختلفة في المحطة المركزية.

وعقب العملية، فرضت "محكمة الاحتلال العليا" حظراً على نشر تفاصيل عملية إطلاق النار التي وقعت داخل المحطة المركزية في بئر السبع.