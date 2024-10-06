حماس: العمليةُ الفدائية في "بئر السّبع" ردٌ متوقّعٌ على جرائم الاحتلال ضدّ شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ العملية الفدائية البطولية، في مدينة بئر السبع، جنوب فلسطين المحتلة، هي امتدادٌ طبيعيٌ لعمليات أبناء شعبنا الفلسطيني البطولية ضد المحتل الصهيوني الغاشم.

وأوضحت حماس في تصريح صحافي، أن العملية البطولية التي نفّذها الشهيد البطل أحمد سعيد العقبي (من حورة في النقب المحتل)، ظهر اليوم الأحد، ردٌ متوقعٌ على جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني، وسيتلقى العدو المجرم المزيد منه، طالما تواصلت جرائمه وعدوانه على شعبنا في غزة والضفة والقدس.

وشدّدت على أن عمليات المقاومة واستهداف الاحتلال المجرم في أكثر من مكان ضمن معركة طوفان الأقصى التي نعيش في ظلال ذكراها السنوية الأولى، تثبت قدرة المقاومة على الإثخان في هذا العدو، والرد على مخططاته الخبيثة لوأد المقاومة والاستفراد بشعبنا وتهويد مقدساتنا وتدنيس أقصانا.

وباركت حماس هذه العملية البطولية، التي جاءت دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتصدياً لغطرسة المحتل الممعن في حرب الإبادة ضد شعبنا في غزة.

واستنفرت جماهير شعبنا وثوارنا لتصعيد الاشتباك مع هذا العدو الإرهابي الذي لا يفهم إلا لغة القوة، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق آمال شعبنا في التحرير وتقرير المصير.

وشدّت على يدّ أبطال النقب المحتل الذين يؤكدون تشبثهم مع كافة أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده بخيار المقاومة.

ودعت حماس لمزيد من الضربات الموجعة في قلب الاحتلال، وإلى مزيد من الغضب العارم والتوحد خلف خيار مقاومة الاحتلال، وإشعال كافة جبهات المواجهة لصد عدوان الاحتلال.

