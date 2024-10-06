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وزارة الصحة: ثلاث مجازر جديدة ترفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزَّة إلى 41870

وزارة الصحة: ثلاث مجازر جديدة ترفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزَّة إلى 41870

06 أكتوبر 2024 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 45 شهيداً و256 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 366 على قطاع غزة، إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات نتيجة استهداف العدو للنازحين في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، فجر اليوم 26 شهيداً وعشرات الإصابات.

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 41870 شهيداً و97166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مشيرةً إلى، أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

#غزة #حرب الإبادة

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