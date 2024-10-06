فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حرب الإبادة في يومها الـ 366.. ثلاث مجازر ترفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزَّة إلى 41870

"لا مناطق آمنةً جنوب القطاع".. وزارة الدَّاخليَّة تدعو سكَّان شمال غزَّة لعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بالإخلاء

محو غزة: عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي

محمود أبو شربي .. صحفي حالت صواريخ الاحتلال دون مواصلة عمله الإعلاميِّ

الأورومتوسطيّ: تكثيف الاحتلال قصفه وإصدار أوامر إخلاء لشمال غزَّة تكرار لمراحل "الإبادة الجماعيَّة"

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

العراق يرفض ضغوط أميركية لإيقاف عمليات الفصائل ضد (إسرائيل)

حرب الإبادة تدخل يومها الـ 366.. مجازر وقصف مدفعي وجوي متواصل على شمال غزة ووسط القطاع

خبير في الشأن الإسرائيلي لـ "فلسطين أون لاين": الحرب الشاملة في لبنان بدأت وهدم الأقصى على طاولة الاحتلال

رحلات "تجسُّسيَّة" بريطانيَّة فوق غزَّة المدمِّرة: ماذا تخفي الطَّلعات الجوِّيَّة؟ تقارير تكشُّف

حرب الإبادة في يومها الـ 366.. ثلاث مجازر ترفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزَّة إلى 41870

06 أكتوبر 2024 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
...
حرب الإبادة في يومها الـ 366.. ثلاث مجازر ترفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزَّة إلى 41870
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 45 شهيداً و256 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 366 على قطاع غزة، إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات نتيجة استهداف العدو للنازحين في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، فجر اليوم 26 شهيداً وعشرات الإصابات.

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 41870 شهيداً و97166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مشيرةً إلى، أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

#غزة #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة