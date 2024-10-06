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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

06 أكتوبر 2024 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وطوباس، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألف و100 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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