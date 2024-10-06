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بالفيديو استشهاد الصَّحفيِّ حسن حمد بقصف مخيَّم جباليا.. وهذه مشاهده الأخيرةً (شاهد)

06 أكتوبر 2024 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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استشهاد الصَّحفيِّ حسن حمد بقصف مخيَّم جباليا.. وهذه رسالته أخيرةً (شاهد)
غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد، صباح اليوم الأحد، الصحفي حسن حمد بعد استهداف الاحتلال لمنزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر صحفية، وصل جثمان الشهيد الصحفي حسن حمد أشلاء إلى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.

وفي آخر رسالة بعثها الصحفي حسن حمد عبر مجموعة للصحفيين قبل استشهاده بوقت قصير كان يتحدث عن استهداف عند مسجد رياض الصالحين وتقدم أصوات آليات الاحتلال ونزوح المواطنين في مخيم جباليا.

وتناقل نشطاء مقطع مصور نشره الصحفي الشهيد حمد، قبل ارتقائه بساعاتٍ قليله، يرصد فيها صورة الأوضاع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، قبل أن يرتقي بقصف مدفعي على المخيم فجر اليوم.

وأعلن المركز الدولي للصحفيين في فبراير/شباط الماضي أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما، ودعا إسرائيل إلى وقف قتل الصحفيين، والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.

#غزة #شمال غزة #حرب الإبادة

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