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استمرار لحرب الإبادة الجماعية ..

حماس: قصف الاحتلال نازحين بمسجد ومجازر شمال غزَّة "جرائم حرب" بغطاء أمريكيّ

06 أكتوبر 2024 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

شددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على  أن المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الآمنين من أبناء شعبنا في مسجد قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة فجر اليوم وأدت إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والمصابين؛ هي تعبير عن حقيقة هذا الكيان الإرهابي المجرم وقادته النازيين القتلة.

قالت الحركة في بيان صحفي اليوم الأحد، "إن استمرار جرائم المحتل الاسرائيلي في ارتكاب المزيد من الجرائم في جنوب قطاع غزة والهجمة المسعورة العنيفة التي شنها العدو الليلة على أبناء شعبنا في شمال غزة وقصف منازل المواطنين وهدمها على رؤوسهم وارتقاء العشرات من الشهداء والمصابين؛ هو استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا منذ عام بغطاء ودعم مباشر من الإدارة الصهيوأمريكية".

وقالت الحركة: "أمام هذه الجرائم النازية الصهيونية على شعبنا في قطاع غزة وارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين الأبرياء في الضفة والقدس ومع استمرار العدوان الإرهابي على الشعب اللبناني الشقيق وأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان؛ نطالب أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بمواصلة التحرك والخروج في مسيرات غاضبة للضغط والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية وإدانة هذا الاحتلال وملاحقة ومحاكمة قادته النازيين".

#غزة #حرب الإبادة

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