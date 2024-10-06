حرب الإبادة تدخل يومها الـ 366.. مجازر وقصف مدفعي وجوي متواصل على شمال غزة ووسط القطاع

غزة/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 365 على التّوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وارتكبت جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة ثلاث مجازر، أمس السبت، أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفا و825 شهيدا و96 ألفا و910 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023.

وفي أحدث التطورات، استشهد وأصيب العشرات فجر الأحد، جراء مجزرة جديدة نفذها الجيش الإسرائيلي بحق النازحين في قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ366، غارة على مسجد يؤوي مئات النازحين في دير البلح.

ونفذ الطيران الإسرائيلي ليل السبت الأحد سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما توغلت قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في المناطق الشمالية الغربية من القطاع، وشنت هجمات بالغارات والقصف ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وأفاد مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهد 24 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبها قوات الاحتلال بعدما قصفت مسجدا يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وسط قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من جثث الأطفال وصلت المستشفى مقطوعة الرأس، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل دقران :”وصلتنا جثث أطفال مقطوعة الرأس ونحاول المفاضلة بين الجرحى عقب قصف الاحتلال مصلى كان يؤوي نازحين في محيط المستشفى”.

وعرف من الشهداء كلاً من أيمن احمد حسني الجمال50عاما ، محمد شفيق مثقال أبو دية29عاما، الحسن فضل ابراهيم السنوار23عاما،واحمد فخري احمد النفار54عاما ، وجهاد فخري احمد النفار63عاما ،وعبدالسلام عطالله، و وسيم حسن خميس خضرة 19عاما، وجمال حافظ شعبان بدوي، ومحمد رائد العطار30عاما، ومحمد رائد محمد عبدربه، وعماد جمال عبد السلام الحج علي20عام، وخليل ابراهيم النجار 53عاما، وعلاء ايمن سعيد حمودة26عاما.

وانتشل شهيدان على الأقل وعدد من الإصابات إثر غارة لقوات الاحتلال استهدفت مدرسة ابن رشد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهدت طفلة وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة قبلان بعبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.‏

واستشهد الصحفي حسن حمد بعد استهداف منزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المصري في بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين، وعرف من الشهداء: الحاجة آمنة المصري ، والحاجة نجاح البابا والطفلة ريم حمزة المصري، والطفلة حبيبة حمزة المصري و رمضان جمال المصري.

وارتقى 9 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة “العرابيد” في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.