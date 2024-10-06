"جثثًا لأطفال وصلت مقطوعة الرأس".. شهداء في مجازر "دامية" بقصف الاحتلال مدرسة ومسجد يؤويان نازحين وسط قطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرتين وحشيتين بالمحافظة الوسطى بقصف مسجد شهداء الأقصى الملاصق لمستشفى شهداء الأقصى ومدرسة ابن رشد حيث أن المسجد والمدرسة يؤويان مئات النازحين راح ضحية هاتين المجزرتين 24 شهيداً حتى الآن و93 جريحاً.بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأعلن المتحدث باسم المستشفى خليل دقران، أن جثثا لأطفال وصلت مقطوعة الرأس، وتحاول الطواقم الطبية المفاضلة بين الجرحى عقب قصف الاحتلال مصلى كان يؤوي نازحين في محيط المستشفى.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، وتأتي هاتين المجزرتين الوحشيتين بعد سلسلة من المجازر ارتكبها جيش الاحتلال بقصف 27 منزلاً ومدرسة ومركز نزوح في مختلف محافظات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، حيث أدى هذا القصف الفظيع المتواصل إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وأشار المكتب الحكومي، إلى أن هذه الجرائم الجديدة تأتي بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2,4 مليون إنسان، حيث أن ما تبقى من المستشفيات غير قادرة على تقديم الخدمة الصحية والطبية بشكل جيد للجرحى والمرضى الذين يزداد عددهم بشكل طردي يومياً، إضافة إلى التحديات الجسيمة التي تواجه العمل الإنساني والصحي في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الجماعية، وسط صمت وعجز دولي وعربي وإقليمي فظيع.

وأدان المكتب الحكومي، ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجازر الوحشية والمتواصلة ضد المدنيين والأطفال والنساء، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين.