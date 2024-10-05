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عام على الإبادة.. دعوات مغربيَّة لمسيرة تضامنيَّة مع غزَّة غدًا الأحد

05 أكتوبر 2024 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
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عام على الإبادة.. دعوات مغربية لمسيرة تضامنية مع غزة الأحد
وكالات/ فلسطين أون لاين

دعت هيئات مدنية وأحزاب ونقابات مغربية، السبت، المواطنين للمشاركة بمسيرة غدا الأحد، مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيانات ودعوات منفصلة، صدرت عن حزبي التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية (معارضان)، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، إضافة لهيئات غير حكومية منها: الجبهة المغربية لدعم فلسطين، ومجموعة العمل من أجل فلسطين، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

وبحسب بيان صدر عن مجموعة العمل من أجل فلسطين، فإن هذه المسيرة ستحمل شعار "طوفان الأقصى حتى تحرير فلسطين وإسقاط التطبيع وفاء للمقاومة والشهداء" .

وأضاف البيان، أن المسيرة تأتي أيضا "تنديدا بالعدوان (الإسرائيلي) على الشعب اللبناني".

وأدانت المجموعة في بيانها "استمرار استهداف المدنيين بعد مضي عام على الإبادة".

وأضافت: "الساحة المغربية شهدت آلاف الفعاليات والتظاهرات والاعتصامات دعما لغزة".

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وتمر، الاثنين، الذكرى السنوية الأولى لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر، والتي خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "إسرائيل" حرب الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر / الأناضول
#غزة #عام على الإبادة

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