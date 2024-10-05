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لطلبة قطاع غزة.. حمل تطبيق للدراسة بدون انترنت لجميع الفصول التعليمية

05 أكتوبر 2024 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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تطبيق للدراسة بدون انترنت

ينشر "فلسطين أون لاين" تطبيق للدراسة بدون انترنت لطلبة قطاع غزة، وذلك لجميع الفصول التعليمية.

ويمكن تحميل التطبيق مرة واحدة عبر الانترنت، ومن ثم الاستفادة مما فيه لجميع المراحل المدرسية في فلسطين وحسب المنهج الفلسطيني.

كما ويمكن وللطلبة في غزة الدراسة عليه وتقديم امتحانات الكترونية.

وانقطع الطلبة في قطاع غزة عن دراستهم للعام الثاني على التوالي، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كذلك استهدفت قوات الاحتلال معظم مدارس قطاع غزة، وبات الجزء المتبقي منها شاغرة بآلاف النازحين الذين دُمرت منازلهم.

لتحميل التطبيق اضغط هنا.

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المصدر / فلسطين أون لاين 
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