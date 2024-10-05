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"الدفاع الروسية" تعلن تحريرها بلدة جديدة في دونيتسك

05 أكتوبر 2024 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
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قوات روسية تحرر بلدة جديدة في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية من تحرير بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة للعمليات القتالية.

مقاطعة زاباروجيا

وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى الأوكرانية، ومعدات "لواءي المشاة الميكانيكيين 72 و58" التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، و"لواء الدفاع الأرضي 125" في مناطق دوبروفولنوي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادنوي في مقاطعة زاباروجيا.

ودمرت القوات الروسية 8 مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم من صنع الولايات المتحدة، ومدفعاً ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من صنع فرنسي، وقضت على نحو 110 عسكريين أوكرانيين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي استعادة السيطرة على بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في مقاطعة كورسك، بعدما كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها سابقاً.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #الدفاع الروسية #دونيتسك

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