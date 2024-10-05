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بالفيديو "مشهدٌ مؤثر".. هذا فعله طفلٌ جريح في غزّة عندما علم أنّه لا يزال حيًا!

05 أكتوبر 2024 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
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النصيرات/ فلسطين أون لاين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل فلسطيني مُصاب، أثناء نقله إلى المستشفى عقب قصف "إسرائيلي" وهو يردّد بصوت الصابرين رغبته المُلّحة بأداء صلاة المغرب عقب صدمته من نجاته من القصف المروع وسط قطاع غزة.

وبينما كان المسعفون يحملون الطفل المصاب إذا هو يردد “أنا حي بدي أصلي المغرب”.

وأظهر الفيديو إصرار الطفل على أداء صلاة المغرب بعد وصوله إلى مستشفى العودة إثر إصابته بطلق ناري من طائرة كواد كابتر المسيرة في المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضاف “ربنا أبقاني حي علشان أصلي المغرب.. راح عليّ العصر يروح عليّ المغرب؟ بدي أصلي المغرب”.

وعندما حاول المسعفون علاجه أشار إلى مكان إصابته مستفسرا منهم “خطيرة؟” فرد عليه أحدهم “لا”، فقال “إذن أصلي المغرب”، ثم شرع في الصلاة وهو على سرير المستشفى.

ودخلت حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة عامها الأول، وسط مجازر مروّعة وجرائم انتهكت كافة حقوق الإنسان التي كان من المفترض أن يكفلها القانون الدّولي.

وأعلنت وزارة الصّحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,825  شهيدًا و 96,910  إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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