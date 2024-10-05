الصّحة بغزّة: مجازر مُتواصلة وحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 42 ألف شهيد

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة المتواصل على القطاع منذ 365 يومًا على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و 66 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,825 شهيدًا و 96,910 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.