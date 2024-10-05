فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصّحة بغزّة: مجازر مُتواصلة وحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 42 ألف شهيد

الإبادة في يومها الـ365.. مجزرةٌ دامية في المحافظة الوسطى وقصفٌ مُتواصل على غزّة

هل كشفتْ مسيّرة المقاومة العراقيّة ضعفَ الدّفاعات للاحتلال "الإسرائيلي"؟ خبير عسكري يُجيب

"عامٌ على حرب الإبادة".. ترسانةٌ أمريكية تفْتك بالمدنيين في غزّة

ما حقيقة الصّور التي نَشَرتْها قوّةٌ صهيونية في منزل قرب الحدود اللُّبنانية؟ حزبُ الله يكشف!

"بعد أسابيع من تحرّره".. شهيدٌ برصاص الاحتلال في طوباس

الاحتلال يغتال قياديًا في "كتائب القسّام" بغارة على طرابلس

غاراتٌ عنيفة على ضاحية بيروت وقصفٌ متواصل على عدّة مناطق واسعة

نقابة الصَّحفيِّين: أيلول يشهد انفلاتًا احتلاليًّا بالرَّصاص في الضَّفَّة وغزَّة

أبو عبيدة يُبارك هجومَ مسيّرات المقاومة العراقية على الجولان المحتل

الصّحة بغزّة: مجازر مُتواصلة وحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 42 ألف شهيد

05 أكتوبر 2024 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة المتواصل على القطاع منذ 365 يومًا على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ الاحتلال ارتكب 3  مجازر ضد العائلات في قطاع غزة،  وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و 66 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,825  شهيدًا و 96,910  إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة