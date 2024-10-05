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بالصور "بعد أسابيع من تحرّره".. شهيدٌ برصاص الاحتلال في طوباس

05 أكتوبر 2024 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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طوباس/ فلسطين أون لاين

ارتقى شاب فلسطيني برصاص قوّات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، بعد اعتقاله عقب محاصرة منزله في وادي الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.

وأبلغت قوات الاحتلال الارتباط الفلسطيني عن استشهاد الشاب احمد عوايصة من واد الفارعة، عقب إصابته لحظة الاعتقال.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر أحمد عوايصه، بعد إصابته بالرصاص الحي، وجاء اعتقال عوايصة بعد أسابيع فقط على الإفراج عنه من سجون الاحتلال. 

واندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها  قرية وادي الفارعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت منزل الأسير المحرر أحمد عوايصة، وأطلقت النار تجاهه ما أدّى لإصابته.

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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهيد في طوباس

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