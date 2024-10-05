غاراتٌ عنيفة على ضاحية بيروت وقصفٌ متواصل على عدّة مناطق واسعة

بيروت/ فلسطين أون لاين

شنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق مترقة في لبنان، وسط تركيز مكثف على الضّاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على لبنان إلى 2,011 شهيداً و9,535 جريحاً في لبنان منذ أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن الاحتلال استهدف منطقة الشويفات ومحيط مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت بـ 4 غارات عنيفة.

وقصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمالي لبنان، ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القيادي في كتائب القسام سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته جراء قصف منزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمالي لبنان.

وقالت قناة المنار اللبنانية، إن قصفًا مدفعيًا "إسرائيليًا" استهدف سهل ومدينة الخيام وأطراف كفركلا في جنوب لبنان، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منزلاً في سهل بلدة سعد نايل بالبقاع الأوسط شرقي لبنان.

وذكرت مصادر لبنانية، صباح اليوم، أن طيران الاحتلال أغار على مركز الهيئة الصحية في بلدة صديقين جنوب لبنان.

وليلة الخميس/ الجمعة، تعرّضت مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل لقصف همجي "إسرائيلي"، ما أدى لإصابة تسعة أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمهم بليغة وخطيرة.