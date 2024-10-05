الإبادة في يومها الـ365.. غارات عنيفة بـ "الأحزمة النارية" تهز شمال قطاع غزَّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 365 على التّوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,825 شهيدًا و 96,910 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي مساء اليوم السبت، أفادت مصادر صحفية، وصول شهيدة وعدد من الإصابات لمستشفى كمال عدوان، جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "شعبان" بجباليا البلد شمال القطاع

ومنذ ساعات، يشن جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة ومتواصلة على عدة مناطق شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن قصف مدفعي وغارات من الطيران الحربي الصهيوني على الأجزاء الجنوبية الشرقية من مدينة غزة، مع تحليق للطيران المروحي في الأجواء.

ففي المحافظة الوسطى، ارتقى 6 شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال عقب قصفه منزلًا لعائلتي كراجة وعليان شمال شرقي مخيم النصيرات.

وأطلقتْ آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف تجاه مناطق شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين نسف الاحتلال مباني سكنية شمالي المخيم.

كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مدرسة أحمد الكرد التي تؤوي نازحين في دير البلح.

وفي مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق مدينة بيت حانون.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لشمال مدينة غزة، في حين شنّ طيران الاحتلال غارة على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الغفري شمال شرقي مخيم النصيرات.