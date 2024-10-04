نقابة الصَّحفيِّين: أيلول يشهد انفلاتًا احتلاليًّا بالرَّصاص في الضَّفَّة وغزَّة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قالت نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، إن شهر أيلول الماضي، شهد "انفلاتًا احتلاليًا بالرصاص"، حيث استشهد زميلان صحفيان، ملتحقين بـ164 من زملائهم الذين قضوا برصاص قوات الاحتلال منذ تشرين أول/أكتوبر 2023.

رصد التقرير الإعلامي الصادر عن لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 185 جريمة وانتهاكًا من قبل جيش ومؤسسات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر أيلول 2024.

وأشار التقرير، إلى أن الشهر الماضي حمل معه الكثير من الجرائم وفي مقدمتها استشهاد الصحفي عبدالله كشكش برصاص طائرة مسيرة غرب مدينة رفح ، في حين استشهد أيضًا الصحفي محمد أبو شوقة في مخيم البريج بقصف صاروخي على منزله.

وأضاف التقرير، أن لجنة الحريات رصدت 9 إصابات دامية بالرصاص الحي وشظايا الصواريخ بالضفة الغربية وقطاع غزة مع ارتفاع كبير جدًا بإطلاق النار الحي من قبل جنود الاحتلال تجاه الطواقم الصحفية بغرض منعهم من التغطية حيث تم رصد 44 حالة.

وبحسب لجنة الحريات، تم اعتقال 5 من الصحفيين بينهم صحفيتان، إلى جانب اقتحام وتدمير وتفتيش 10 من المؤسسات ومنازل الصحفيين، بينما أصيب نحو 23 من الصحفيين باستنشاق الغاز السام المدمع الذي أطلقه جيش الاحتلال اتجاههم، وتعرض 10 منهم لمحاولة الدهس والمطاردة بالعربات العسكرية .

وبين التقرير، منهجية المنع من التغطية طالت 67 من الصحفيين في الضفة الغربية خلال عملهم في تغطية الأحداث واغلبها في شمال الضفة الغربية .

وفي السياق، أكدت اللجنة على رفض النقابة إجراءات الاحتلال التي طالت قرار إغلاق مكتب الجزيرة بمدينة رام الله ومصادرة معداتها الصحفية، وكذلك تفجير جهاز البث وتحطيم معدات اذاعة ناس في جنين وتحطيم محتويات 11 من المؤسسات الإعلامية .

واختتم التقرير، بتأكيد استمرار نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مساعيها لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الحالة الصحفية عبر التواصل مع كافة المنظمات الدولية الإعلامية والحقوقية ،وصولا لعدم إفلات كافة مستويات منظومة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين .