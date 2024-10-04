"عدوانٍ جديد على اليمن".. غارات أميركية وبريطانية على صنعاء والحديدة وذمار والبيضاء

وكالات/ فلسطين أون لاين

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الجمعة، غارات جوية على مدينتي صنعاء وذمار ومحافظتي الحديدة والبيضاء.

وبحسب إعلام اليمن، فإن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء بأربع غارات، كما شن 7 غارات على مطار الحديدة الدولي ومنطقة الكثيب بمحافظة الحديدة".

كما وأوضح الإعلام، أن "غارة أميركية بريطانية استهدفت كذلك جنوب مدينة ذمار (100 كم جنوب صنعاء)، بالإضافة إلى 3 غارات على مديرية مكيراس جنوب شرق محافظة البيضاء".

ونقل ناشطون يمنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لما قالوا إنها أعمدة دخان متصاعدة من مناطق استهدفها القصف الأميركي والبريطاني في صنعاء والحديدة.

وأعلن قائد "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عبر كلمة متلفزة الخميس، أن "إسرائيل" والولايات المتحدة وبريطانيا نفذوا 39 غارة على اليمن هذا الأسبوع.

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة ومدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابله بإعلان الحوثيين أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية، وتوسيع هجماتهم إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتهم.