شملت 50 يتيمًا من شمال غزة.. "سواعد غزة" تبدأ بتوزيع كفالات الأيتام لشهر أكتوبر

غزة/ محمد حجازي:

بدأت مبادرة "سواعد غزة"، أمس الخميس، في قاعة مدرسة الإمام الشافعي بمدينة غزة، بتوزيع كفالات الأيتام المكفولين لديها عن شهر أكتوبر الجاري، بتبرع كريم من أهل الخير والمحسنين في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأوضح منسق فريق سواعد غزة في شمال غزة، مؤمن أبو يحيى، أن عدد الأيتام المستفيدين من الكفالات بلغ 50 يتيماً من مختلف مناطق وأحياء شمال غزة، حيث سيتم توزيع الكفالات شهرياً لكل يتيم لمدة أربعة أشهر كبداية، على أمل تمديد الفترة لمدة عام على الأقل وشمول المزيد من الأيتام بإذن الله تعالى.

وبيّن أبو يحيى، لـ "فلسطين أون لاين"، أن هذه الكفالات تأتي في إطار التزام مبادرة فريق "سواعد غزة"، بتوزيع التبرعات حسبما يوصي بها المتبرع، حيث تلقت المبادرة طلبات من بعض المحسنين لكفالة أيتام في قطاع غزة، وكذلك من باب التنوع في الأنشطة التي يقوم بها فريق "سواعد غزة".

وأكد، أن المبادرة مستمرة في تنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة والمتنوعة من أجل خدمة أوسع شريحة محتاجة من أبناء شعبنا تماشياً مع أهداف المبادرة ورسالتها الإنسانية السامية التي انطلقت من أجلها في تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل العدوان المستمر والوضع الاقتصادي المتدهور.

ووجّه أبو يحيى، شكره لأهل الخير والمحسنين في الدول العربية والإسلامية على توفير الكفالات وتسهيل وصولها إليهم، كما قدّم لهم الشكر على تبنيهم مشاريع التكيات والمساعدات المالية الطارئة ومشاريعهم المستمرة في شمال غزة، داعياً إلى الاستمرار في دعم الأسر المحتاجة وتوسيع العمل الخيري والإنساني.

واختتمت المبادرة فعالياتها بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الأيتام، مدخلة الفرح والسعادة على قلوب الأطفال والحاضرين.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن عدد الأيتام في قطاع غزة تجاوز ال 19 ألف طفل، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".