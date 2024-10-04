"طوفان بشريّ" وسط العاصمة صنعاء إسنادًا لغزَّة ولبنان والمقاومة

وكالات/ فلسطين أون لاين

شهدت العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، طوفانًا بشريًا مليونيًا، إسنادًا وتضامناً مع غزة ولبنان وتنديداً باستمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية، وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة للمقاومة.

وبحسب قناة اليمن الفضائية، جددت الجماهير المليونية، العهد بمواصلة النفير والخروج الواسع نصرة ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والأراضي المحتلة، والتحشيد المستمر لمواجهة العدوان الأمريكي والصهيوني والبريطاني.

ورددت الجماهير في المسيرة التي شاركت فيها وحدات الاحتياط من الشرطة العسكرية ضمن قوات التعبئة العامة، وكوكبة من خريجي الجامعات اليمنية، الهتافات المعبرة عن الاستنكار لحالة التخاذل العربي والإسلامي تجاه ما يتعرض له الأشقاء في غزة من إبادة ومجازر مروعة وحصار وتجويع.

وأكدت الحشود، الاستمرار في التعبئة العامة والتدريب والتأهيل العسكري في إطار الاستعداد وتعزيز الجاهزية لمعركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.