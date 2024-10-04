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في الضفة والداخل المحتل.. مقتل وإصابة 29 "إسرائيلياً" في 96 عملاً مقاوماً

04 أكتوبر 2024 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
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في الضفة والداخل المحتل.. مقتل وإصابة 29 "إسرائيلياً" في 96 عملاً مقاوماً
وكالات/ فلسطين أون لاين

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل خلال الأسبوع الماضي، ضمن معركة طوفان الأقصى، وأسفرت عن مقتل (7) إسرائيليين، وجرح (22) آخرين

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” 96 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال الفترة ما بين 27-09-2024 حتى 3-10-2024، بينما استشهد 22 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.

وأشار المركز إلى تنفيذ المقاومة 23 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال، ومحاولة طعن.

وفجر المقاومون 12 عبوة ناسفة ضمن تصديهم لاقتحامات الاحتلال المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية، إضافة إلى إعطاب آليتين عسكريتين إسرائيلتين.

فيما اندلعت مواجهات عنيف مع قوات الاحتلال في 53 نقطة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات.

وخرجت على مدار الأسبوع الماضي 4 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال، وضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة للشهر الثاني عشر على التوالي.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية “يافا” البطولية التي نفذها المجاهدان القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل، والتي أدت وفق اعتراف العدو إلى مقتل 7 مستوطنين وإصابة 16 آخرين بعضهم جراحه خطرة.

#الداخل المحتل #الضفة الغربية

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