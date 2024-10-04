الصّحة بغزّة: 14 شهيدًا و 50 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، التّقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع منذ 364 يومًا.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 14 شهيدًا و 50 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,802 شهيد و 96,844 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.