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الصّحة بغزّة: 14 شهيدًا و 50 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية

04 أكتوبر 2024 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، التّقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع منذ 364 يومًا.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3  مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 14 شهيدًا و 50 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,802 شهيد و 96,844 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.
 
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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