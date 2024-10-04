بدران يدعو أهالي الضّفة والقدس للمُشاركة في "جمعة رفع العدوان عن فلسطين ولبنان"

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، اليوم الجمعة، أهالي الضفة الغربية إلى المشاركة الفاعلة في "جمعة رفع العدوان عن فلسطين ولبنان".

وقال بدران في تصريحات صحفية، إن هذه اللحظة تعتبر عهدًا ووفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى الفلسطينيين.

وتابع " كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى على التواجد فيه، للحفاظ على هويته والتصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويده وهدمه".

وشدّد بدران على ضرورةالحشد والخروج، مؤكدًا أن مسؤوليةً تاريخية تقع على جماهير الضفة في تعزيز المقاومة، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي يشمل الاقتحامات والاعتقالات المستمرة، والتي كان آخرها المجزرة المروعة في مخيم طولكرم.

ودعا إلى تكثيف الجهود من أجل الوحدة ورص الصفوف بين جميع الساحات، لرفع مستوى الغضب الشعبي وإرباك الاحتلال.

وحذّر من أن السكوت على الاعتداءات "الإسرائيلية" لن يؤدي إلا إلى المزيد من الجرائم.

وأكد بدران على ضرورة التعبير عن الصوت الفلسطيني في مختلف الميادين بالضفة والقدس، واستخدام كافة وسائل المقاومة لإحداث صدى يزعج الاحتلال ويصد المستوطنين، الذين لا يفهمون إلا لغة القوة.

وجدّد دعوته لوجوب إحياء الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى.

وفجر اليوم، دعت حركة حماس أبناء الضفة الغربية للخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المناطق، دفاعاً عن أرضنا و مقدساتنا وقضيتنا الوطنية.

وجدّدت تأكيدها على ضرورة الحشد والمشاركة الجماهيرية الواسعة اليوم في "جمعة رفع العدوان على غزة ولبنان"، وإعلان حالة النفير العام وجه الاحتلال، انتصاراً ووفاءً لدماء الشهداء، وتأكيداً على خيار الصمود والمقاومة.

وأكدت مصادر طبية، ليلة الخميس/ الجمعة، ارتقاء 18 شهيدًا وأُصيب آخرون في مجزرة مروّعة ارتكبتها طائرات الاحتلال عقب قصفها مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.