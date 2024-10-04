بصلية صاروخية.. حزبُ الله يقصفُ  أكبر تجمع للمستوطنين شمال فلسطين المحتلة

أعلن حزب الله، صباح اليوم الجمعة، عن قصف منطقة "الكريوت" شمال حيفا بصليات صاروخية.

وقال الحزب في بلاغ عسكري، "دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدفنا منطقة "الكريوت" شمال حيفا بصليات صاروخية".

ومنذ الصباح، دوّت صافرات الإنذار في المنطقة الممتدة من حيفا وميناءها، مرورًا بالكريوت وحتى الحدود الشمالية مع لبنان.

وتعتبر منطقة "الكريوت" التي يستهدفها حزب الله بالصواريخ باستمرار، تجمعًا لست مستوطنات هي: كريات يام، كريات بياليك، كريات موتسكين، كريات آتا، كريات حاييم وكريات شموئيل.

وتضم أكبر تجمع للمستوطنين شمال البلاد، ويبلغ عدد المستوطنين أكثر من ربع مليون.

وتقع "الكريوت" في خليج حيفا وتعتبر منطقة سياحية واقتصادية هامة.

وتتعرض "الكريوت" لعمليات قصف شبه يومي في الشهرين الأخيرين على يد حزب الله اللبناني.