هل وافَقَ الشّهيد "حسن نصر الله" على "وقْف إطلاق النّار" في لبنان قبل اغْتياله؟

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرّشق: أنّ ما نقلته سي إن إن عن وزير الخارجية اللبناني حول موافقة الشهيد السيد حسن نصر الله على وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا قبل أيام قليلة من اغتياله، يؤكد المؤكد.

وأكد الرّشق أنّ نتنياهو لا يتعامل مع دعوات الهدنة ووقف النار إلا بصفتها طبخة حصى، وغطاء زمني للاستمرار في جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني واللبناني.

وأضاف "الكيان الصهيوني صار وحشًا مسعورًا يريد حرق المنطقة، ولجمه لا يكون إلا بالقوة من كل القوى الفاعلة وشعوب الأمة"

وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت الولايات المتحدة مبادرة مشتركة مع عدد من الدول الغربية والعربية للدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الاحتلال "الإسرائيلي" وحزب الله لمدة 21 يومًا من أجل إفساح المجال للتوصل إلى تسوية سياسية.

وقال الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك نشر فجر اليوم الخميس "لقد عملنا معا في الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف مؤقت لإطلاق النار لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب مزيد من التصعيد عبر الحدود".

وأضاف بايدن وماكرون أن "البيان الذي تفاوضنا عليه بات الآن يحظى بتأييد كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر".