الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الخليل

الخليل/ فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل، تخلّلها مداهمة المنازل وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وشوارع في مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت عددًا منهم، عُرف من بينهم: عمار عرار، قصي اخليل، عبدلله أكرم اخليل، أحمد إبراهيم بحر، سامي أحمد بحر، يوسف وجيه عادي، وديع محمد عوض، والشيخ رائد شاهر الأطرش، عزام السلايمة، جميل الجمل، يزن وزوز، يحيى الخطيب، أمجد عماد عوض، أيمن صيانة، إياد الصليبي، وإسماعيل أنور زعاقيق من بيت أمر.

ومنذ مساء الثلاثاء الماضي، يفرض الاحتلال إغلاقًا محكمًا على معظم مداخل ومخارج المدينة والقرى المحيطة بها منذ الأول من تشرين الأول الجاري، وذلك عقب عملية يافا البطولية التي نفذها كل من محمد مسك وأحمد الهيموني، والتي أسفرت عن استشهاد مسك وإصابة الهيموني بجروح بالغة.